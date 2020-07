Ravanelli: “Fiducia nelle scelte della società, Juve in difficoltà”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato intervistato dai microfoni di Leggo.

Ravanelli, Juve-Lazio è la sfida tra due delle squadre meno in forma del torneo?

“Assolutamente sì. Sono entrambe in difficoltà, la loro precaria condizione atletica nasconde le grandi qualità tecniche. Stanno attraversando un momento difficile a livello fisico, mancano brillantezza e continuità. La Juve ha anche un problema mentale, stando a certi black out. Gli ultimi 30 minuti in casa del Milan hanno avuto strascichi anche contro Atalanta e Sassuolo. Ma prima di quel blackout avevamo visto la migliore Juve della stagione. Vedo giocatori in netto ritardo fisico, Sarri deve mettere in campo chi sta meglio e non chi ha un nome importante”.

La Lazio invece paga il conto di un organico troppo striminzito?

“Credo che qualche infortunio di troppo abbia tolto elementi importanti per la loro economia di gioco. I biancocelesti avevano dimostrato di non essere mai morti, recuperando ben 22 punti negli ultimi minuti delle partite. Nell’ultimo periodo hanno però palesato qualche problema a livello fisico e di convinzione”.

“Meglio Milik oppure Dzeko per il dopo Higuain? Stiamo parlando di due grandissimi attaccanti. Dzeko ha dimostrato che quando è in condizione non ha praticamente eguali, è un giocatore incredibile ma ha 34 anni. Milik è un altro centravanti fantastico ed è molto più giovane, avendo solo 26 anni. Noi tifosi juventini abbiamo molta fiducia nelle scelte della società”.

