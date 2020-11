Raul Jimenez: “Juventus? Approcci ma non è stato mai raggiunto un accordo”

TORINO -L’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez ha parlato intervistato dai microfoni di TUDN del suo futuro e delle squadre che in estate lo avevano cercato per comprarlo.

“Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il Manchester United e quello che so è che ci sono stati degli approcci. Ma un accordo non è mai stato raggiunto.”

“Al Wolverhampton sono molto felice, non è mai sbagliato stare in un posto dove si sta bene. Il club sa che non sono mai soddisfatto, cerco sempre di fare qualcosa di più per migliorarmi. Lasciare il club? Se dovesse accadere, il trasferimento dovrà essere un bene per il Wolverhampton, per me e per la nuova società. Mi fa piacere che qui abbiano una grande considerazione nei miei confronti.”