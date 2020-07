Raspadori: “Sogno un gol alla Juve”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Segnare ai bianconeri? Intanto vediamo se gioco, ma è bello sognare.”

“In questi mesi ho imparato da tutti. Da Ciccio, Boga e Berardi. Allenarsi con loro è stato un arricchimento. E in campo mi trovo a mio agio. Devo ringraziare De Zerbi che ha sempre avuto fiducia. E prima tutti i responsabili delle giovanili. La squadra mi ha aiutato in questo percorso di crescita”.

“Ho preferito restare per imparare. Per raggiungere il mio obiettivo con il Sassuolo. Conquistarmi un posto in A. A 14 anni avevo offerte da Inter, Milan e Roma. Dopo una cena coi genitori scelsi di restare”.

“Erede di Berardi? Un paragone che mi riempie d’orgoglio, ma siamo diversi”.

