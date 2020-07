Ranieri: “Atalanta come il Leicester? Difficile”

TORINO – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato dopo la sconfitta subita ieri sera contro l’Atalanta.

Questa Atalanta può vincere lo Scudetto, come lei con il Leicester? ”

Ce ne sono tante davanti, è difficile. Ma in Champions, con partite secche, tutto può succedere, specie se c’è entusiasmo. Se a Lisbona ci saranno le porte aperte penso che tanti bergamaschi seguiranno la squadra. Senza i tifosi è un calcio amorfo, brutto. Ma se ancora non si possono fare entrare, mi auguro ci si riesca più in là. Se hanno riaperto i cinema, perché non far rientrare almeno gli abbonati? È davvero brutto giocare così”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<