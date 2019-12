Ramsey, un ruolo ancora da decifrare

TORINO – La Juve in estate ha puntato forte su Aaron Ramsey, prendendolo a parametro zero dopo essersi svincolato dall’Arsenal. Il giocatore è arrivato a Torino con l’accezione di centrocampista tuttofare, grazie alle sue capacità tecniche e tattiche, ma questo aspetto ancora non si è visto. Arrivato ancora con qualche acciacco, al suo rientro in campo Sarri gli ha dato tanta fiducia schierandolo da trequartista, dove ha alternato prestazioni buone e meno, poi il blackout. L’ennesimo infortunio lo ha tenuto per diverse settimane fuori dal campo, modificando le gerarchie del tecnico, adesso però per lui c’è una nuova opportunità. La squalifica di Bentancur può fargli trovare spazio da mezz’ala, dove però dovrà farsi trovare pronto.