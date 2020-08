Ramsey sul mercato

TORINO – Il calciatore della Juventus Aaron Ramsey potrebbe finire sul mercato dopo una sola stagione in bianconero.

Il gallese infatti non ha convinto a pieno nel suo primo anno, ma il 24 sarà presente al ritiro dei bianconeri per parlare con Andrea Pirlo. Il calciatore è valutato circa 28 milioni di euro e potrebbe essere ceduto dalla Juventus in Inghilterra dove ha ancora estimatori dopo la sua esperienza all’Arsenal.

