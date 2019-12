Ramsey: “Prima chance di vincere un trofeo con la Juve, sono emozionato”

TORINO – A 24 ore dalla super sfida Juve-Lazio, per la Supercoppa Italiana, l’atmosfera è ricca di entusiasmo ma allo stesso tempo tensione per le due squadre. Arrivata in tarda nottata, la Juve ha concesso la mattinata al rapporto con i media, offrendo la possibilità ai giornalisti di intervistare i giocatori. Tra questi ha parlato Aaron Ramsey: “Sono molto emozionato, domani sarà la prima chance di vincere un trofeo alla Juve e non voglio sbagliare, sono molto emozionato. La Lazio è un’avversaria complicata, ma noi stiamo giocando bene ultimamente e dobbiamo concentrarci sulle nostre qualità”.