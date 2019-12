TORINO – La Juve conclude il 2019 con una vittoria in campionato, in attesa della sfida in Supercoppa Italia di domenica contro la Lazio. Nella sfida alla Sampdoria Maurizio Sarri ha ritrovato Aaron Ramsey, subentrato nelle ripresa per Gonzalo Higuain per dare equilibrio alla squadra e fargli ritrovare il campo dopo l’infortunio. Il gallese poi si è esaltato sui social postando un messaggio chiaro: “Serie A 2019 fatta, ora aspettiamo la Supercoppa”.

ECCO IL POST: