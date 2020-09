Raiola: “Pinamonti alla Juve? Si dice il peccato non il peccatore”

TORINO – Il procuratore Mino Raiola ha parlato intervistato dai microfoni dei cronisti si Sky presenti davanti alla sede dell’Inter.

“Riscatto Pinamonti da parte dell’Inter? Stiamo parlando, col Genoa hanno trovato l’accordo ma per saperne di più dovete parlare con le società. Non esistono situazioni definitive nel calcio, cambia tutto ogni giorno: stiamo cercando la soluzione giusta. E’ un giocatore molto valido, è una delle punte della Nazionale del futuro e il mercato dice così perché ci sono tante proposte per lui dall’estero. Non è che l’Inter ci sta facendo un piacere e viceversa, stiamo parlando di un giocatore vero. La Juve? Si dice il peccato e non il peccatore”

“Kean? Davanti alla sede dell’Inter non chiedete della Juventus. Se mi trovate a Torino, mi chiedete di Kean…”