Raimondi: “Questione Juve-Dybala braccio di ferro interessante. Aspettiamoci di tutto”

TORINO – La questione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala continua a tenere in bilico il rapporto tra la Juventus e lo stesso argentino.

Dopo le dichiarazioni del presidente Agnelli e del giocatore – che assicurano la volontà di proseguire insieme – sono arrivati i commenti di molti cronisti ed esperti di calciomercato, tra cui quello di Claudio Raimondi – esperto di mercato per Sportmediaset – che sulla Joya ha detto: “L’offerta della Juventus sappiamo che si aggira intorno ai 10 milioni più bonus. Anche se ha detto che non è un problema di cifre, per Dybala questa offerta non è sufficiente. L’argentino ha il coltello dalla parte del manico, perché ha un solo anno di contratto ancora e la società non potrà chiedere 100 milioni per venderlo ques’estate. Aspettiamoci di tutto“.

