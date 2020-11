Rabiot si è ripreso anche la Francia

TORINO – Una delle note positive di questo inizio di stagione per la Juventus è sicuramente il rendimento del centrocampista francese Adrien Rabiot, rinato dopo la scorsa stagione.

Se lo scorso campionato era stato condito da alti e bassi, più bassi che alti in realtà, la seconda stagione in Italia sembra aver regalato nuova linfa al calciatore: per merito anche di Andrea Pirlo, ill giocatore ha riacquistato sicurezza, tornando ai suoi livelli e riconquistando, dopo la Juventus, anche la nazionale francese, con i media d’oltralpe che lo hanno celebrato per le grandi prestazioni offerte.