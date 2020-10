Rabiot: “Il tecnico si fida di me. Mi sono trovato bene con Pogba”

TORINO – Il calciatore della Juventus e della Nazionale Francese Adrien Rabiot, ha parlato intervistato dai microfoni dell’Equipe dopo lo 0-0 contro il Portogallo di ieri sera, che lo ha visto in campo per tutti i 90 minuti della partita.

“C’è soddisfazione e delusione, eravamo solidi difensivamente, ma offensivamente abbiamo giocato con il freno a mano tirato. Penso che non abbiamo fatto abbastanza, avremmo dovuto creare di più. Sono arrivato nel gruppo un po’ in ritardo, l’allenatore mi ha detto che avrei giocato, sono disponibile e si fida di me. Mi sono trovato bene in mezzo con Kanté e Pogba, ho dato il massimo. Personalmente sono contento anche se il risultato non è arrivato. Dobbiamo andare avanti velocemente, c’è un’altra partita tra 3 giorni.”