Rabiot ha conquistato la Juve

TORINO – La Juventus che domani avrà il secondo match Point Scudetto si coccola un ritrovato Rabiot. Il centrocampista francese, bersagliato dalle critiche a inizio anno, sembra ora essersi adattato alla squadra bianconera, e nelle ultime partite ha mostrato sprazzi di quello che era il giocatore visto al PSG. Con la stagione che volge al termine, Sarri spera che la sua condizione continui a crescere per avere una freccia in più in vista della Champions League. Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, è esplosa all’improvviso un’altra clamorosa bomba atomica in casa bianconera, l’annuncio è pesantissimo: “Sarri via? Cristiano Ronaldo ha scelto il sostituto!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

