Rabiot, con l’anno nuovo arrivano chance da non sprecare

TORINO – La Juve si prepara al 2020 con un problema a centrocampo: con Khedira infortunato, Emre Can separato in casa e Bentancur squalificato, sono solo 3 i centrali a disposizione di Sarri. Per il tecnico ci sarebbero le soluzioni Cuadrado, Ramsey e Bernardeschi, da valutare in base agli impegni. Fatto sta che adesso Adrien Rabiot dovrà sfruttare al meglio questa grande chance per mettersi in mostra e dimostrare di essere all’altezza della Juve. Tre gare fondamentali per la sua stagione.