TORINO- A differenza della Juventus, che ha potuto godere di una giornata libera, l’Hellas Verona si è allenato regolarmente quest’oggi. Il club scaligero, reduce dal pareggio per 1-1 con il Milan a San Siro, deve infatti preparare la sfida con la Lazio, in programma mercoledì per il recupero della gara rinviata a causa dell’impegno in supercoppa dei biancocelesti. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri, lavoro con la palla per il resto del gruppo.