TORINO- Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sugli squalificati dell’ultima giornata. Coinvolto direttamente l’Hellas Verona, prossimo avversario della Juventus in campionato, in apprensione per il centrocampista Amrabat, espulso nell’ultima gara contro il Milan. Il ragazzo è stato squalificato per una sola giornata e salterà quindi il recupero di domani contro la Lazio, mentre con i bianconeri sarà regolarmente a disposizione.