Qui Lione, Mariano Diaz per sostituire Depay

TORINO- Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League ha messo di fronte la Juventus e i francesi del Lione, allenati dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Rudi Garcia. Transalpini in emergenza a causa degl infortuni, che hanno tolto l’attaccante Memphis Depay dalla disponibilità dell’ex tecnico romanista. Per questo, secondo quanto riportato dai media spagnoli, nelle ultime ore sta circolando la voce di un possibile ritorno di Mariano Diaz. L’attaccante dominicano è chiuso al Real Madrid dalla folta concorrenza e, per questo, già a gennaio potrebbe far ritorno in Francia.