Qui Lione, Garcia vuole Pastore per gennaio

TORINO- Il mercato di gennaio è ormai alle porte e i club lavorano sulle possibili mosse per rinforzare la rosa. Anche il Lione, avversario della Juventus agli ottavi di finale di Champions League, è in cerca di volti nuovi, specialmente a centrocampo dove Garcia dovrà fare a meno di Adelaide. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figaro, in aiuto del tecnico transalpino potrebbe accorrere la Roma, sua ex squadra, con il prestito di Javier Pastore. L’argentino è gradito al tecnico, che potrebbe rilanciarlo dopo l’esperienza sottotono in giallorosso.