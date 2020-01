Qui Lione, Garcia: “Depay perso anche a causa dei tifosi”

TORINO- Rudi Garcia, allenatore del Lione prossimo avversario europeo della Juventus, ha parlato ai microfoni del quotidiano francese Le Progres dell’infortunio di Depay, che ha chiuso in anticipo la sua stagione: “Credo che abbiamo perso Depay anche a causa degli scontri con i tifosi dopo il pareggio contro il Lipsia in Champions. Ha messo tanto cuore come un bravo capitano e tutti ci aspettavamo di poter celebrare la qualificazione al meglio. Invece, siamo passati dall’euforia a un altro stato d’animo. Avreste dovuto vedere i giocatori rientrati nello spogliatoio dopo quello scontro, era incredibile perché invece di festeggiare, alcuni di loro avevano solo voglia di piangere”.