TORINO- Come riferito da Sky Sport, in casa Inter non è ancora chiara la situazione dopo le sfuriate di Conte nelle interviste post-Atalanta. Quest’oggi la dirigenza nerazzurra, così come la squadra, è stata presente ad Appiano Gentile per sottoporsi ai test sul Covid-19 in vista della ripresa dell’Europa League. Non c’è però stato modo di avere un confronto con l’allenatore, che slitta ancora di qualche giorno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<