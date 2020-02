Qui Brescia, Lopez: “Buona partita, ma con l’uomo in meno diventa sempre difficile”

TORINO- Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro la Juventus: “Tenendo conto di chi avevamo davanti e dell’uomo in meno, direi che abbiamo fatto una buona partita. Un inizio difficile, ma poi siamo riusciti a prendegli le misure, chiudendo bene gli spazi. Per noi è una situazione difficile se non arrivano punti, ma già venerdì sarà una gara diversa. Assenze? Parlo solamente dei giocatori che sono a disposizione. Oggi in campo eravamo comunque in 11, questo gruppo è sano e ha grandi valori. Balotelli e Donnarumma insieme? Era difficile proporli oggi, ma penso possano convivere in campo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<