TORINO – La Juventus ha concluso la sua stagione ieri sera veneto eliminata dal Lione dalla Champions League.

I bianconeri si sono gettati quindi sul mercato per migliorare la rosa del prossimo anno, ma anche per “liberarsi” dei giocatori in eccesso. Quattro sono infatti i sicuri partenti: Higuain, che dovrebbe risolvere il contratto, Khedira, Rugani e Bernardeschi, che potrebbe essere usato in alcuni scambi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<