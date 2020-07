PSG-Lione a porte aperte

TORINO – Questa sera il Francia si giocherà la finale di Coppa tra il PSG e il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League. La partita di questa sera in programma allo Stade de France verrò giocata parzialmente a porte aperte, e vedrà il ritorno dei tifosi allo stadio: questa sera dovrebbero essere presenti sugli spalti all’incirca 5000 tifosi, che verranno dislocati per tutto l’impianto per mantenere e rispettare le norme previste dal governo francese in materia di distanziamento sociale. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sta circolando anche una clamorosa notizia di mercato in casa bianconera. Paratici pronto al grande colpo, arriva l’annuncio in diretta: “Sì, va alla Juventus!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

