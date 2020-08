TORINO – L’ex giocatore della Roma Roberto Pruzzo ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio.

“Dzeko alla Juventus? Non capisco la logica dell’affiancare un 35enne a un 36enne. Ho anche dubbi sul giocatore, non so se abbia ancora la testa per giocare in Italia. Spero che Milik vada alla Roma, è un ottimo attaccante. Non mi pare ci siano giocatori di pari livello e prezzo sul mercato”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<