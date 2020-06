TORINO – Questa sera la Juventus affronterà tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Lecce.

La partita valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A vedrà i campioni d’Italia tentare L’allungo sulle inseguitrici: con una vittoria la Juve salirebbe a +7 dalla Lazio, in attesa della partita contro la Fiorentina dei biancocelesti, reduci dal ko in rimonta contro l’Atalanta.

