Problema agli adduttori per Bonucci

TORINO – Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci potrebbe non giocare la partita in programma domenica tra la Nazionale e la Polonia.

Il difensore centrale della Juventus infatti ha accusato un problema agli adduttori, già accusato prima della gara di Champions League contro il Barcellona, che potrebbe non consentirgli di scendere in campo domenica. Il giocatore resterà in ritiro con la Nazionale, con il tecnico Roberto Mancini che valuterà fino all’ultimo la possibilità di mandarlo in campo.