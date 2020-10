Prima vittoira in Italia per Koeman

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League contro il Barcellona, che si è imposto a Torino per 0-2.

La vittoria ottenuta ieri sera ha un significato particolare soprattutto per il tecnico dei blaugrana Moise Kean, che ha battuto una maledizione: l’allenatore olandese non aveva mai vinto in Italia, né da giocatore né da allenatore, in Italia nelle sette partite disputate nel bel paese, quattro delle quali nel Mondiale del 1990, con un record di tre pareggi e quattro sconfitte.