TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di giocatori funzionali al suo nuovo progetto.

Uno di questi sarebbe il terzino destro dell’Arsenal Hector Bellerin, che potrebbe arrivare in bianconero dietro uno scambio: stando a quanto riporta la stampa inglese infatti Paratici sarebbe a Londra per chiudere uno scambio tra lo spagnolo e Daniele Rugani, che non rientra più nei piani della società.

