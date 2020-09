TORINO – Il Liverpool Campione di Inghilterra in carica inizia come aveva finito, e vince la prima giornata di Premier League.

I Reds si sono infatti imposti con un rocambolesco 4-3 contro la neopromossa Leeds allenata da Bielsa: agli uomini del Loco non sono bastati i gol di Harrison, Bamford e Klich, in quanto sono stati pareggiati dalla tripletta di Salah e dal gol di Virgil Van Dijk che hanno regalato a Klopp la prima vittoria in Premier League.