Prandelli: “La Juve di Sarri? È un processo lungo, non dura pochi mesi”

TORINO – L’ex allenatore Cesare Prandelli ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica.

“juve-Atalanta? L’Atalanta è difficile da capire e da contrastare. Può darsi che la Juve vinca, ma penso che troverà difficoltà. Lo scudetto? La Juve può vincerlo o rimetterlo in discussione. Probabilmente per l’Atalanta è tardi, ma molte squadre fanno fatica a recuperare, ogni tre giorni, e chi ha molta benzina regge di più. L’Atalanta andrà in campo per vincerle tutte: può arrivare seconda. Sarri? Non mi pare sia in difficoltà. È primo in campionato e in corsa in Champions. Le aspettative sono sempre altissime, quando una squadra ha tanti solisti. Darle coralità non è immediato. Non si è vista ancora la continuità di gioco che il Napoli di Sarri aveva per tutta la partita, ma è un processo lungo, non si può fare in pochi mesi.”

