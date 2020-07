Pradè: “Chiesa? I nostri talenti devono tirare fuori gli attributi”

TORINO – Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Pradè ha commentato le prestazioni di Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Juventus e di altre squadre: “Se ci aspettavamo di più? Non entro nel singolo. Tutti parlano di situazioni incredibili sul mercato, ma bisogna farlo vedere in campo, dare di più. Quando giochi in A se non sei cattivo perdi, per gli episodi, le ripartenze, gli errori difensivi. C’è da pedalare, tutti dicono che siamo pieni di talenti: dimostriamolo tirando fuori gli attributi.”

