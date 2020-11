Possibile offerta per Locatelli a gennaio

TORINO – La Juventus continua la sua opera di ringiovanimento portata avanti in estate, e per gennaio avrebbe in mente di affondare il colpo sul centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli.

Il giocatore, seguito anche in estate, piace molto a Pirlo e potrebbe regalare all’allenatore bresciano quel mediano di cui in centrocampo bianconero ha bisogno, non avendolo in rosa per sua stessa ammissione. Qualora la Juventus non riuscisse ad affondare il colpo a gennaio la trattativa sarebbe rimandata all’estate, con i bianconeri pronti a quel punto all’affondo finale.