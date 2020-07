Pogba: rinnovo o Juventus

TORINO – Il calciatore del Manchester United Paul Pogba potrebbe prendere in questi giorni una decisione sul suo futuro.

Il Polpo infatti, obiettivo di mercato numero uno per la Juventus e per il suo centrocampo, avrebbe avviato i contatti con la dirigenza dello United che gli ha offerto il rinnovo del contratto. Ora la palla passa a Pogba, rientrato in campo e in ottima forma, che dovrà scegliere se tornare a Torino o rimanere a Manchester con un nuovo contratto.

