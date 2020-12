Pogba in panchina in Champions League… chatta con gli ex compagni bianconeri

TORINO – Non è una grande momento quello che Paul Pogba sta vivendo a Manchester, con la sua avventura con i Red Devils che sembra sempre più in bilico e vicina alla chiusura.

Stando a quanto riporta il Daily Mail in Inghilterra infatti, dopo la partita di Champions League contro il Lipsia che ha sancito l’eliminazione dei Red Devils dalla competizione, e che il Polpo ha osservato dalla panchina per 60 minuti, ci sarebbe stato un confronto tra il giocatore e Solskjaer per parlare del futuro del francese. Pogba avrebbe capito di non avere più posto e il suo addio sarebbe sempre più vicino, con le chat con gli ex compagni bianconeri che, stando sempre a quanto riporta il giornale inglese, sono state in questi giorni molto attive.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<