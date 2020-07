Platini: “Io e Dybala diversi, con Ronaldo grande coppia”

TORINO – L’ex giocatore Michel Platini ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Le Roy ha parlato di Paulo Dybala: “Siamo diversi, io 10 e lui punta, ma fa belle cose. Le cifre sono una cosa, ma siamo diversi. Evito sempre i paragoni ma posso dire che è messo sicuramente meglio di me in una cosa: ha 40 anni di meno…Dalla corsa, dal dribbling, dai movimenti, io sono Platini e lui è Sivorì, direi. È una punta, possono farlo giocare dove vogliono, gira a tutto campo, ma resta una punta. E segna anche abbastanza. Io ero un centrocampista che faceva tanti gol, un uomo squadra che trascinava. Più di lui. Non che non lo faccia, ma è un attaccante.”

“Da quanto è alla Juve? È arrivato giovane ma sta crescendo. Ronaldo è così e non può essere messo in discussione. Ci mancherebbe. È un grandissimo fuoriclasse che risolve le partite, che vince e gioca ad altissimo livello da tempo. Stanno bene assieme. Se è rimasto è un bene: per la Juve e per lui. Ma non è Platini, è… maradonesco.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<