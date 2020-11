Pjanic: “Voglio essere tra i migliori. Ho rifiutato la Francia per la Bosnia”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus ora al Barcellona Miralem Pjanic ha parlato intervistato dai microfoni dell’emittente Canal +, ai quali ha parlato della sua carriera.

“Sì, avrei potuto giocare per la Francia quando sono arrivato a Lione, ma qualche giorno prima ho detto che il mio sogno era la Bosnia. So cosa ha passato il mio Paese e lì vedo tifosi davvero appassionati. Per me significa tanto. La Francia? Domenech mi aveva chiamato, ma io avevo già deciso. L’ho ringraziato ovviamente, ma ho preferito essere realista. Per me la squadra francese all’epoca era troppo, e mi avrebbe ferito il cuore che dall’altra parte la Bosnia stesse guardando una delle partite per la Francia con me in campo.”

“Sono nel club più grande del mondo, ho sempre sognato di giocare qui. Ma oggi non posso essere felice solo di essere in una squadra. Voglio lasciare un segno e spero di avere l’opportunità di farlo. Voglio vincere i titoli più importanti del calcio, e oggi il mio obiettivo è essere tra i migliori.”