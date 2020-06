Pjanic: “Solo la vittoria in testa”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera per 4-0 contro il Lecce tra le mura amiche e silenziose dell’Allianz Stadium.

I giocatori bianconeri hanno festeggiato il trionfo attraverso le loro pagine social a fine partita, e non è mancato quello del numero 5 Miralem Pjanic, ormai in direzione Barcellona nello scambio che coinvolgerà Arthur. Il bosniaco ha postato sul suo profilo, fissato gli obiettivi e fugando i dubbi sul suo impegno da qui a fine stagione: “Solo la vittoria in testa.”