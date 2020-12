Pjanic commenta Bonucci: “Avanti fratello”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la partita contro la Fiorentina, uscendo sconfitta dalle mura amiche dell’Allianz Stadium per 0-3 dopo una gara giocata per la maggior parte del tempo in 10.

AL termine della partita Leonardo Bonucci ha postato sulla sua pagina Instagram un post di scuse verso i tifosi per la partita, ed è subito arrivato il commento di un ex compagno del numero 19. Miralem Pjanic ha infatti commentato la foto scrivendo “Avanti fratello”, facendo sentire la sua vicinanza agli ex compagni.