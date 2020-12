Pjaca: “Grazie a chi mi è stato vicino. Ora mi diverto in campo e ho ritrovato il sorriso”

TORINO – L’ex calciatore della Juventus Marko Pjaca, oggi al Genoa, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della sua situazione attuale e degli infortuni passati.

“Devo ringraziare chi mi è stato vicino e il Genoa che mi sta permettendo di giocare, Io voglio divertirmi e fare gol, e nonostante i tanti infortuni non ho mai stessi mi mollare. Spero di continuare così, che la squadra non molli con me. Se lavoriamo i risultati arriveranno. Paura? Mai avuta, ora ho ritrovato il sorriso, mi diverto in campo ed è la cosa più importante. Spero di tornare quello di prima ma so che sono sulla strada giusta.”

