Pistocchi: “Orsato oggi prende decisioni ben diverse da quella accadute in quel famoso Inter-Juve”

TORINO – Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live, dove è tornato a parlare anche dell’episodio del giallo non concesso a Pjanic in Inter-Juve di due anni fa.

“Quel campionato non vinto ha ancora tanta puzza, perché oggi vediamo Daniele Orsato prendere decisioni ben diverse da quelle che prese nel famoso episodio tra Juventus e Inter. La vera volgarità, oggi, è parlare di soldi in questo modo e in questo periodo. De Laurentiis e famiglia si sono divisi 30 milioni di euro: non allenano e non fanno i gol, ma si dividono i dividendi. Il calcio di un tempo è finito, i presidente prima ci mettevano i soldi e ora invece li guadagnano. Sarri è andato al ‘nemico giurato’, alla Juventus, ed ha avuto cadute di stile; ma parlare di soldi e volgarità non mi sembra il modo giusto di dipingere la realtà di quando era a Napoli. Per dipingerla, basta la classifica. Ora il Napoli è a -23 punti, molti meno di allora”.