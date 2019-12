TORINO – Massimiliano Allegri in settimana ha dichiarato in un’intervista di ritenere la tattica nel calcio una “ca***ta”, scatenando molte polemiche e scalpore. Sono stati molti che a proprio modo hanno voluto rispondere al tecnico, tra questi anche Maurizio Pistocchi che su twitter ha scritto: “Il Calcio non è ‘puttanate’ ecco perché non se lo fila più nessuno”.

ECCO IL POST: