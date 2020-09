TORINO – Fabio Paratici continua a cercare sul mercato pedine funzionali alla nuova Juventus di Andrea Pirlo.

Una di queste, individuata e chiesta dallo stesso tecnico, è il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli: prima dell’affondo per il giocatore però, la Juventus deve liberarsi di uno dei suoi centrocampisti, con Khedira e Ramsey indiziati, per poi partire al contrattacco per il giocatore, valutato dal Sassuolo 30 milioni.