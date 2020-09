TORINO – L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha ufficialmente conseguito il patentino da allenatore.

Il tecnico della Juventus potrà così regolarmente sedersi in panchina domenica sera per la prima di campionato contro la Sampdoria, in programma all’Allianz Stadium: Pirlo ha passato la prova finale, ottenendo l’abilitazione ad allenare con voto di 107/110, il secondo più alto del corso dietro al 108 di Thiago Motta.