Pirlo: “Ronaldo un leader per tutti, è un esempio ogni giorno”

TORINO – L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato intervistato dai microfoni di Esporte Interativo della partita in programma oggi controlli Ferencvaros valevole per la fase a gironi di Champions League.

“Il periodo di ambientamento deve essere finito, abbiamo la grande possibilità di chiudere in anticipo il girone. Arthur? Può crescere sempre, si può sempre migliorare e ha grandi margini di miglioramento, penso sarà titolare, un giocatore importante che ci dà grande equilibrio. CR7 come leader? E’ un capitano al di là della fascia sul braccio, un esempio per tutti, dà l’esempio tutti i giorni e questo è quello che conta.”