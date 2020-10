Pirlo ritrova Ramsey

TORINO – La Juventus farà il suo esordio in Champions League domani in casa della Dinamo Kiev, per la prima giornata della fase a gironi della Coppa dalle grandi orecchie.

Buone notizie sono arrivate dall’allenamento di questa mattina per il tecnico Andrea Pirlo, che ha ritrovato in gruppo il gallese Aaron Ramsey: sul tecnico bianconero sta recuperando tutti i suoi giocatori, e domani potrebbe schierare il calciatore sulla tre quarti a supporto di Alvaro Morata e Paulo Dybala.