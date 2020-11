Pirlo ritrova Alex Sandro

TORINO – Continuano ad arrivare buone notizie per la Juventus e per il suo allenatore Andrea Pirlo in vista del tour de force di 10 partite in un mese che la Signora si appresta ad affrontare.

Alla Continassa si è infatti rivisto in campo il terzino brasiliano Alex Sandro: il giocatore è a completa disposizione di Pirlo dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la prima parte della stagione, con il tecnico bresciano che punta molto sul brasiliano al quale ha già ritagliato un ruolo nel suo scacchiere.