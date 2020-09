Pirlo: “Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra”

TORINO – Primo mezzo passo falso per la Juventus di Andrea Pirlo, che ieri sera ha pareggiato a Roma per 2-2.

Una partita non perfetta della Juventus, che ha pagato qualche esperimento tattico effettuato dal suo allenatore. Proprio Pirlo, all’indomani della partita, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la quale ha voluto caricare la squadra in vista della sfida di domenica contro il Napoli: “Nei momenti difficili esce fuori il carattere di una squadra. Lavoriamo concentrati in vista di domenica.”