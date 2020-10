Pirlo: “Meritavamo di vincere. Bonucci valutato nei prossimi giorni”

TORINO – L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo il pareggio ottenuto ieri sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona.

“Una partita particolare, ma lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto per l’intensità che ci mettono durante la gara. Eravamo preparati bene e nonostante tutto abbiamo creato le nostre occasioni già nel primo tempo per sbloccare la gara. Nel secondo tempo ci siamo svegliati solo un po’ troppo tardi dopo il loro gol, c’è stata una buona reazione, però non dobbiamo magari prendere uno schiaffo per arrivare per trovare una reazione”.

“Abbiamo messo il Verona alle corde, cosa non è facile rivedendo le partite sia quest’anno che dell’anno scorso. C’è stata un’ottima reazione, peccato non aver portato a casa la partita, i ragazzi lo meritavano”.

“È un periodo un po’ particolare per tutti, ma già dalla fine dell’anno scorso. Tante partite ravvicinate, tanti giocatori non a disposizione, partite che finiscono sempre con tanti gol. E’ una situazione che conoscevamo e dobbiamo adattarci alla svelta”.

“Bonucci? È ancora presto per parlarne. Veniva già da un mezzo infortunio a Kiev, ha stretto i denti per giocare stasera. Poi ha avuto un altro risentimento, lo valuteremo nei prossimi giorni.”