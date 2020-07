Pirlo: l’uomo voluto da Andrea Agnelli

TORINO – L’ex calciatore Andrea Pirlo è stato ufficializzato ieri come nuovo allenatore della Juventus Under 23.

Il calciatore, alla sua prima esperienza in panchina, è stato fortemente voluto da Andrea Agnelli, che con l’incarico dell’Under 23 spera di poter coltivarsi in casa il nuovo Guardiola: il progetto della Juventus è infatti quello di farlo crescere e fargli fare le ossa nella squadra dell’Under, per poi, in presenza dei presupposti, promuoverlo alla guida della prima squadra. Pirlo sarà affiancato da Roberto Baronio, reduce dall’esperienza con la Primavera del Napoli, e lavorerà con Marco Storari che si occuperà dell’U23 con la supervisione di Federico Cherubini.

