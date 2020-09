Pirlo inaugura un centro per le malattie neuromuscolari

TORINO – Grande gesto dell’ex giocatore della Juventus ora nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo.

L’ex centrocampista infatti ha utilizzato i proventi derivanti dal suo addio al calcio, la Notte del Maestro, per finanziare la costruzione di un centro medico. E proprio ieri il tecnico bianconero si è recato a Gussago, nel bresciano, per partecipare all’inaugurazione di NeMo, un centro medico di riabilitazione per malattie neuromuscolari aperto anche grazie ai proventi della serata di addio al calcio del tecnico, con i fondi arrivati da Pirlo al NeMo grazie alla Fondazione Vialli-Mauro. Il polo ha come missione assistere bambini e adulti con malattie neurodegenerative e neuromuscolari, senza oneri a carico dei pazienti e delle loro famiglie, grazie a 16 posti letto e una superficie di 1.600 metri .